Golf-Welt trauert Legende und Rekordsiegerin Whitworth stirbt auf Weihnachtsfeier

Kathy Whitworth verstarb an Heiligabend © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/Archiv/Darren Carroll

Die Golf-Welt trauert um eine ihrer Größten: Rekordsiegerin Kathy Whitworth ist an Heiligabend im Kreise ihrer Familie verstorben, das bestätigte der Dachverband LPGA am späten Sonntagabend.

"Kathy ist am Samstag plötzlich verstorben, als sie den Weihnachtsabend mit Familie und Freunden feierte", wird Bettye Odle, Whitworths langjährige Partnerin, von der LPGA zitiert.

„Kathy war die größte Siegerin“

Whitworth gewann Turniere in drei verschiedenen Jahrzehnten. Der erste Sieg gelang ihr im Juli 1962 in Ellicott City im US-Bundesstaat Maryland, 23 Jahre später holte sie Titel Nummer 88: Im Mai 1985 gewann sie in Suffolk/Virginia.