Uruguays Ex-Nationalspieler O'Neill gestorben

Tod mit 49: Fabian O'Neill (r.) © AFP/SID/VANDERLEI ALMEIDA

SID

Uruguays ehemaliger Nationalspieler Fabian O'Neill ist am Samstag in einem Krankenhaus in Montevideo an Leberversagen gestorben. Der 49-Jährige, den Frankreichs Weltstar Zinedine Zidane einst als "den talentiertesten Spieler, den ich je gesehen habe", bezeichnete, kämpfte seit Jahren gegen den Alkohol und litt seit einiger Zeit an einer Leberzirrhose.