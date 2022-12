Barca-Star Ansu Fati überrascht mit Real-Anekdote - darum hätte er fast in Madrid unterschrieben

Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass seit 2007 kein Star mehr direkt von Barcelona in die spanische Hauptstadt gewechselt ist - oder umgekehrt! (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Deshalb sagte Ansu Fati Real ab - und Barca zu

Vor Weihnachten ließ dann eines der größten Versprechen der stolzen Katalanen aufhorchen, als Ansu Fati in der AS eine überraschendeReal-Anekdote zum Besten gab. (NEWS: Alles zu La Liga)

„Ich nahm mit Peloteros an Futsal-Wettbewerben in ganz Spanien teil. Wir haben ein Turnier in Madrid gewonnen, bei dem Atlético, Real und Getafe dabei waren. Bevor ich bei Barca unterschrieben habe, hatte ich ein Probetraining bei Real Madrid“, erzählte der 20-Jährige. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Irre Ausstiegsklausel bei Messi-Nachfolger?

Mit 16 Jahren gelang ihm bereits der Sprung in Barcas Profikader und kurz danach trug sich Ansu Fati als jüngster Torschütze in der spanischen La Liga sowie in der Champions League in die Geschichtsbücher des katalanischen Klubs ein.