NBA: Spezielle Ehrung für Nowitzki - Statue an eigener Straße

Nach 21 Jahren und dem NBA-Titel 2011 mit den Mavericks verabschiedete sich der damals 40-Jährige in den wohlverdienten Ruhestand. Wie groß seine sportlichen Verdienste um die Stadt und das Team aus Dallas waren, zeigte sich in der Folgezeit.

Rund ein halbes Jahr nach seinem Karriereende benannte die Stadt einen Teil der Olive Street in Nowitzki Way um. Dazu haben die Mavericks sein Trikot mit der Nummer 41 im Januar 2022 unters Hallendach gehängt. Kein anderer Mavs-Spieler wird je mehr mit dieser Nummer auflaufen.

Damit aber nicht genug: Bereits seit längerem angekündigt wird am Sonntag um 18.00 Uhr (MEZ) vor dem Spiel gegen Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers eine Nowitzki-Statue vor dem American Airlines Center enthüllt. Der Würzburger wird mit seinem legendären Flamingo Shot für immer vor der Halle verewigt sein. Der nach ihm benannte Nowitzki Way wird dafür extra drei Stunden lang gesperrt.

Dirk Nowitzki: Statue? „Fast schon surreal“

„Wir wollen sicherstellen, dass sein Wurf und sein Vermächtnis in Dallas für immer in Erinnerung bleiben“, erklärte Mavs-Besitzer Mark Cuban damals die Entscheidung für die Statute. „Das ist absolut surreal. Eines Tages die Statue zu sehen, das macht mich superstolz“, zeigte er sich überwältigt von dieser Überraschung.

Der Wunsch wird aller Voraussicht aber nicht in Erfüllung gehen. Erst kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass der Deutsche unter den Nominierten für eine Aufnahme 2023 in die NBA Hall of Fame ist. Laut US-Medien hat er beste Chancen, am 12. August 2023 in Springfield (Massachusetts) die nächste Ehrung empfangen zu dürfen.