Darts-WM: Wegen verlorener Wetten! Danny van Trijp soll nach Sieg gegen Beaton zahlen

Bei der Darts-WM 2023 hat Danny van Trijp abgeliefert. Bei seinem WM-Debüt konnte er gleich seinen allerersten Sieg im Ally Pally feiern. In Runde eins warf er WM-Routinier Steve Beaton, seines Zeichens Rekordhalter mit 32 WM-Teilnahmen (BDO: 10, PDC: 22), glatt mit 3:0 aus dem Turnier.

„Anscheinend hatten sie auf Beaton gewettet und haben nun wegen mir Geld verloren. Ziemlich seltsam, so etwas zu bekommen“, zeigte er sich verwundert und fügte hinzu: „Über alle möglichen Kanäle wissen sie, wie sie mich finden können.“

Luke Woodhouse mit Fan-Appell: „Sei kein Idiot“

Bei van Trijp scheint es sich jedoch nicht um einen Einzelfall zu handeln. Bereits vor dem Turnier richtete sich Luke Woodhouse via Twitter an seine Follower und ließ diese wissen, dass man bitte keine Beschimpfungen an die Spieler verschicken solle.