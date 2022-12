Premier League: Deal mit Andrey Santos vor Abschluss - Chelsea bekommt ein neues Monster

Teenie für 72 Millionen: Was kann Wunderkind Endrick?

Der FC Chelsea bastelt an einem Deal mit Supertalent Andrey Santos. Dem 18-jährigen Brasilianer wird eine große Karriere vorausgesagt.

Wie SBT Sports -Reporter Lucas Pedrosa und Globo Esporte übereinstimmend berichteten, arbeitet der FC Chelsea an den letzten Zügen für eine Verpflichtung von Andrey Santos.

Dem Vernehmen nach werde der 18-Jährige, der aktuell noch beim brasilianischen Zweitligisten Vasco da Gama Rio de Janeiro spielt, einen Fünf-Jahres-Vertrag an der Stamford Bridge unterschreiben.

Für den Deal greifen die Blues tief in die Tasche - und stechen unter anderem zwei Konkurrenten aus der Premier League aus.

Brasilien-Ikone schwärmt von Andrey Santos

Der Mittelfeld-Youngster gilt in seiner Heimat als großes Versprechen für die Zukunft. Zuletzt wurde er von Vereinslegende Juninho in höchsten Tönen gelobt.

Der Ex-Profi von Vasco da Gama und Olympique Lyon, der vor allem für seine Freistöße gefürchtet wurde, fügte hinzu: „Er wird nicht besser sein als ich, er wird viel besser sein als ich. Er ist ein viel kompletterer Spieler. Im Alter von 18 Jahren habe ich nicht einmal halb so viel gespielt wie er, und ich schäme mich nicht, das zu sagen."

18-Jähriger führt Vasco da Gama zum Aufstieg

Nie zuvor haben die Londoner eine so hohe Summe in einen Teenager investiert. Vasco winkt damit ebenfalls ein neuer Rekord. Die bisherige Klub-Höchstmarke steht bei 18,5 Millionen Euro, die Bayer Leverkusen im Jahr 2018 für Paulinho zahlte.

Und: Mit acht Treffern in 33 Partien war Andrey Santos, der den brasilianischen Traditionsverein wieder in die 1. Liga brachte, maßgeblich am erfolgreichen Abschneiden und dem Aufstieg seiner Mannschaft beteiligt.