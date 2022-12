Anzeige

Pokern: Die aktuelle Nr. 1 - wer ist der beste Pokerspieler? Wer ist der beste Pokerspieler?

Im Heads Up: So knapp verpasst Kruse den Meistertitel

Robin Scherr

Poker ist ein Spiel der Läufe. Der Lauf von GGPoker Botschafter Jason Koon scheint momentan nicht enden zu wollen.

Die Frage nach dem besten Pokerspieler der Welt lässt sich allein aufgrund der verschiedenen Kriterien, die dabei zu berücksichtigen sind, nur schwer beantworten.

Ist Justin Bonomo als Nummer eins der All-Time Money-List auch der beste Spieler der Welt? Oder der 16-fache WSOP Bracelet-Gewinner Phil Hellmuth? Und was ist mit Phil Ivey, der in Live Cash Games so viel wie kein anderer Spieler auf der Welt verdient hat? (NEWS: Alles Wichtige aus der Poker-Welt)

Anzeige

Es gibt viele Pros, die in diesem Zusammenhang genannt werden und spätesten seit diesem Jahr zählt auch GGPoker Integrity Ambassador Jason Koon dazu. Der zwischen Las Vegas und Vancouver pendelnde US-Amerikaner hat sich in den vergangenen Jahren auf High Roller-Turniere spezialisiert. 2022 ist der 37-Jährige in der All Time Money List mit jetzt über $42,3 Millionen an Preisgeldern vorbei an Dan Smith, David Peters und Erik Seidel auf Platz fünf gesprungen.

Absolut herausragend waren seine Ergebnisse im Jahresendspurt. Zunächst gewann er Anfang Oktober das $50.000 NLHE Poker Masters im Rahmen der PokerGO Tour (PGT) in Las Vegas für $666.000. (Ex-Barca-Star verzockt 100.000 Euro)

Anfang Dezember trat er dann bei High Stakes Duel als Herausforderer von Phil Hellmuth an, der bei dieser TV-Show eine Bilanz von 9:1 Siegen vorzuweisen hatte. Das Buy-in in Runde 5 der Heads-up Challenge betrug satte $800.000 und Koon dominierte „Poker Brat“ nach Belieben.

Koon fast nicht zu schlagen

Ob Koon die $1,6 Millionen auscashen wird steht aber noch nicht fest. Denn sollte Hellmuth einem Re-Match zustimmen oder ein neuer Herausforderer gefunden werden, hier sind Dan Smith und Wiktor limitless Malinowski zwei heiße Kandidaten, dann geht es nächstes Jahr in Runde 6 um insgesamt $3,2 Millionen. (NEWS: Legende pokert noch mit 89 Jahren)

In der Woche vor Weihnachten gab es noch einen weiteren großen Showdown mit der PokerGO Tour Championship. Die 21 bestplatzierten Spieler der PGT-Rangliste von 2022 wurden eingeladen und spielten bei diesem Freeroll um den Winner-Take-All-Preis in Höhe von $500.000.

Koon erspielte sich bereits am ersten Tag eine massive Führung, setzte sich am Finale Table schließlich gegen Benny Glaser, Nick Petrangelo, Sean Winter, Stephen Chidwick und Chad Eveslage durch und feierte einen weiteren prestigeträchtigen Turniersieg. (NEWS: Fußball-Star Kruse verpasst nächsten Poker-Coup)