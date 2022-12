Bochum-Profi Simon Zoller mit emotionalem Weihnachtspost - Laura Wontorra reagiert

Für Simon Zoller geht ein turbulentes und emotionales Jahr zu Ende. Auf seinem Social-Media-Kanal gibt der 31-Jährige einen Einblick in seine Gefühlswelt.

„Laura Wontorra und Simon Zoller haben sich bereits vor Wochen getrennt“, hieß es Mitte November in einem kurzen und knappen Statement. Seit 2016 ist die 33-Jährige mit dem Bundesliga-Stürmer verheiratet.

Jetzt hat Zoller ein tiefen Einblick in sein Seelenleben gegeben und sich emotional geöffnet. „Dieses Jahr wird vermutlich das extremste und emotionalste meines Lebens sein“, schrieb Zoller auf seinem Instagram-Kanal. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Zoller von Selbstzweifeln und Ängsten geplagt

„Viele Selbstzweifel, Ängste und körperliche Schmerzen, aber auch tolle, emotionale und besondere Momente wie mein Comeback nach sieben Monaten oder auch der Klassenerhalt in Dortmund“, fügte der Stürmer an: „Ich mache kein Geheimnis daraus, dass es mich sowohl sportlich als auch privat an Grenzen gebracht hat.“