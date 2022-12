UFC: Stephan Bonnar - Tod mit 45: Trauer um Wegbereiter des UFC-Booms

Stephan Bonnar ist im Alter von 45 Jahren verstorben. Die UFC bestätigte dessen Ableben und teilte mit, dass das Mitglied der UFC Hall of Fame „vermutlich an Herzkomplikationen“ verstorben sei. (NEWS: Alles zur UFC)

Der Mann aus Hammond in Indiana erlangte Berühmtheit durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von „The Ultimate Fighter“ im Jahr 2005. Sein Finale gegen Forrest Griffin gilt bis heute als einer der besten Kämpfe aller Zeiten. „Ich wusste schon während des Kampfes, dass es ein guter Kampf war“, erzählte Bonnar einmal über diesen epischen Kampf und fügte hinzu: „Es traf mich, als alle anfingen, mit den Füßen zu stampfen, und es sich anfühlte, als würde der ganze Platz beben. Und das war in der zweiten Runde. Ich dachte: ‚Oooh, das muss gut sein.‘“