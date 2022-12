Anzeige

Darts-WM 2023: Deutscher Rekord-Coup realistisch! So stehen die Chancen für Clemens und Schindler Deutscher Rekord-Coup realistisch

So spektakulär war die Darts-WM vor Weihnachten

Stefan Junold, Jana Wosnitza

Gabriel Clemens und Martin Schindler erreichen souverän die dritte Runde bei der Darts-WM. Für einen der beiden stehen die Chancen auf ein deutsches Rekordergebnis gut.

Noch kein Pfeil war im Ally Pally geworfen, da war schon klar: Deutschland hat für einen historischen Meilenstein gesorgt. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1)

Erstmals in der Geschichte der PDC-Weltmeisterschaft gingen zwei gesetzte deutsche Spieler an den Start. Gabriel Clemens und Martin Schindler warfen 2022 so gute Darts, dass sie als Nummer 25 und 29 der Setzliste erst in Runde zwei eingestiegen sind.

170er-Finish! Hier zaubert sich Schindler zum ersten WM-Sieg

Einen Tag vor Heiligabend machte auch Schindler den Sprung in Runde drei klar. Im vierten Anlauf gewann der 26-Jährige erstmals in seiner Karriere ein Match bei der Darts-WM und checkte beim 3:1-Sieg gegen Martin Lukeman auch noch als erster Spieler bei der diesjährigen Ausgabe 170 Punkte aus.

Martin Schindler Außenseiter gegen Michael Smith

Wie geht es nach der Weihnachtspause weiter und was ist drin für die beiden Deutschen? (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)

Die wesentlich schwierigere Hürde hat „The Wall“ vor der Brust. Schindler bekommt es am 28. Dezember im abschließenden Spiel der Abendsession mit Michael Smith zu tun.

Der Strausberger ist gegen den Weltranglistenvierten aus England krasser Außenseiter. „93 (sein Drei-Dart-Average gegen Lukeman, Anm. d. Red.) werden gegen Michael Smith nicht reichen. Aber der Average sagt auch nicht immer alles, er ist nur ein Indiz“, ordnete er seine Rolle bei SPORT1 ein. Bei DAZN sagte Schindler aber auch: „Ich bin mir absolut im Klaren darüber, dass ich jemanden wie Michael Smith schlagen kann. Es wird nicht einfach, aber sollte ich dort oben in der Lage sein, meine Scores zu zeigen und meine Finishes zu treffen, werde ich ihm gefährlich werden können.“

„The Wall“ trotzt Buhrufen im Ally Pally

Schindlers Selbstvertrauen für derartige Ansagen kommt nicht von ungefähr. Der frischgebackene Vater einer Tochter hat seit dem Wiedergewinn seiner Tour Card Anfang 2021 bewiesen, dass er mit allen Top-Stars mithalten kann. Immer wieder war er nah dran, einen der ganz Großen bei einem Major zu schlagen, erreichte sogar ein Finale auf der Pro Tour. Der Satzmodus bei der WM macht Überraschungen ohnehin eher möglich. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)

Dazu kommt: Schindler fühlt sich auf der Bühne endlich wohl und versteht es, Widerständen zu trotzen. Lukeman bezwang er ohne große Probleme, obwohl Schindler schon beim Walk-on Pfiffe und Buhrufe der englischen Fans zu hören bekommen hatte.

„Ich bin den Fans da überhaupt nicht böse. Es ist keine einfache Situation, aber ich muss einfach stark genug sein, um da drüber zu stehen“, betonte Schindler bei SPORT1. Auch wenn nach Weihnachten wieder mehr deutsche Anhänger im Alexandra Palace erwartet werden, dürfte der „Bully Boy“ doch die Mehrheit der tobenden Menge hinter sich wissen.

Darts-WM: Gabriel Clemens in dritter Runde favorisiert

Alles andere als ein Sieg des zweimaligen WM-Finalisten Smith wäre eine Sensation. Ganz anders gestalten sich die Voraussetzungen für Clemens.

"Oh, wie ist das schön!" Deutsche Fangesänge im Ally Pally

Die deutsche Nummer eins ist in seinem Drittrundenmatch zum Auftakt der Abendsession am 27. Dezember gegen Jim Williams klarer Favorit. Doch Clemens ist gewarnt: Der Waliser hat überraschend Top-Star James Wade aus dem Turnier geworfen, der an acht gesetzt war.

Williams war vor Beginn des Turniers Weltranglisten-77., ist allerdings erfahren in Sachen Weltmeisterschaft. Bei der BDO spielte er sich 2020 bis ins Finale. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

„The Quiff“ genügten gegen Wade 90,49 Punkte pro Aufnahme. In dem Bereich bewegte er sich auch bei seinem Auftaktsieg gegen Sebastian Bialecki.

Sorgt „German Giant“ für deutsches Rekordergebnis?

Sollte Clemens an seinen Average von 95,64 Punkten anknüpfen, dürfte seinem zweiten Achtelfinaleinzug nach 2021, als er durch einen 4:3-Sieg gegen Weltmeister Peter Wright für das beste Ergebnis eines Deutschen jemals bei der PDC-WM sorgte, nichts im Weg stehen.

Und dann wäre sogar ein neuerlicher Coup realistisch. Denn in der Runde der letzten 16 träfe der „German Giant“ entweder auf den ungesetzten Alan Soutar aus Schottland oder den Niederländer Danny Noppert. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2023 zum Herunterladen)

Eine machbare Aufgabe für Clemens: Gegen „Soots“ wäre er favorisiert; Noppert steht als an Nummer neun Gesetzter 16 Plätze vor ihm in der Order of Merit, vom Leistungsvermögen her wäre jedoch ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten.