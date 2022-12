DFB-Präsident Neuendorf: EM 2024 eine "großartige Chance"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf will nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar alle Kräfte für die Heim-EM 2024 bündeln.

Neuendorf hofft auf Heim-EM 2024

Bei der EM 2024, so Neuendorf, wolle man „eine junge, begeisternde und hoffentlich erfolgreiche Mannschaft in das Turnier schicken, hinter der sich wieder ganz Deutschland versammelt, wie es unser Bundestrainer angekündigt hat“.

Neuendorf würdigt Bierhoff

Dass Oliver Bierhoff nach der WM als Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie aufgehört habe, "dass er im Moment des Ausscheidens Verantwortung übernommen hat", zeuge laut Neuendorf von Größe: "Oliver Bierhoff hat in 18 Jahren in Diensten des DFB herausragende Erfolge vorzuweisen, er hat den DFB geprägt, nicht nur mit seiner kühnen Vision eines deutschen Fußball-Leistungszentrums, dem DFB-Campus. Wir sind ihm sehr dankbar, dass aus dieser Vision inzwischen Realität geworden ist."

Der Frauen-Nationalmannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg traut Neuendorf bei der WM im Sommer 2023 in Australien und Neuseeland zu, um den Titel mitzuspielen. Das Team habe bei der EM in diesem Jahr in England "ein ganzes Land begeistert" und "beim Endspiel in Wembley fast 20 Millionen Menschen in Deutschland vor die Fernsehgeräte gelockt".