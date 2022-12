Horror-Foul schockt England: "Eine der schlimmsten Attacken jemals"

Im FA Youth Cup ist Will Alves, Top-Talent von Leicester City, im Duell mit den Wolverhampton Wanderers schwer verletzt worden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

„Eine Woche voller Höhen und Tiefen. Ich bin am Boden zerstört, dass ich mir das Kreuzband gerissen habe“, schrieb Alves, dessen Team sich mit 3:1 durchsetzte, bei Instagram: „Ich werde alles geben, um auf den Platz zurückzukehren und das zu tun, was ich am meisten liebe. Ich werde stärker zurückkommen.“