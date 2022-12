BVB-Star Bellingham vor ManCity-Transfer wegen Haaland & Guardiola als x-Faktor?

Der Transferpoker um BVB-Star Jude Bellingham dauert an. Nun heißt es aus England, für einen Wechsel zu Manchester City sprächen vor allem zwei Argumente.

An Interessenten mangelt es logischerweise nicht : Ob Manchester City, Real Madrid, Chelsea oder PSG - reihenweise buhlen die Top-Klubs um den 19-Jährigen.

Nach SPORT1-Informationen sind Jürgen Klopp und der FC Liverpool in der Pole Position im Werben um Bellingham - auch wenn der Reds-Coach, angesprochen auf einen möglichen Wintertransfer von Bellingham - unlängst sagte: „Im Januar? Ich bin die falsche Person, diese Frage zu beantworten.“

Bei City wiedervereint mit Haaland?

Wie immer es am Ende auch kommen mag: Die Schwarz-Gelben können sich recht entspannt zurücklehnen, weil der Engländer noch bis 2025 gebunden ist und keine Ausstiegsklausel besitzt.

Ein warmer Geldregen in diesem Wettbieten, das kein Ende nehmen will, winkt in jedem Fall. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)