Der Sport-Höhepunkt am Samstag, 24. Dezember

In der NFL spitzt sich an Heiligabend der Kampf um die Play-off-Tickets zu, viele Teams träumen weiterhin von einer Teilnahme am Super Bowl im Februar. Mit sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen sind die Detroit Lions um den deutschen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown das Team der Stunde. Mit einem Erfolg gegen die Carolina Panthers will das Team aus Michigan im Rennen um die Play-offs bleiben. Los geht es um 19.00 Uhr.