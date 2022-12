Eintracht Frankfurt: Kostic-Ersatz schon wieder vor Abschied?

Glasner auf der Japan-Reise sauer auf Pellegrini

Auf der Abschlusstour in Japan wurde es in der Eintracht-Kabine etwas lauter, Trainer Oliver Glasner strich ihn daraufhin für den zweiten Testkick. (NEWS: Die Probleme des Kostic-Erben)

Eintracht-Flop? Krösche stellt sich vor Pellegrini

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche nahm ihn auf SPORT1 -Nachfrage in Schutz: „Luca hatte nach einem ordentlichen Start Schwierigkeiten und dann auch leichte Verletzungsprobleme. Man hat gesehen, dass er den Willen hat, sich reinzuarbeiten, aber seinen Rhythmus noch nicht so richtig gefunden hat.“

Leihabbruch aktuell nicht geplant

Krösche will Pellegrini unterstützen: „Von uns bekommt Luca die Rahmenbedingungen für seine Entwicklung. Er arbeitet aber an sich und will die Dinge, die wir ihm mitgeben, in der Vorbereitung umsetzen.“