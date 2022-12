Bundesliga: Ist Augsburg-Coach Enrico Maaßen schon so gut wie Nagelsmann?

„Nach zwei, drei Wochen haben wir gemerkt, dass er als Trainertyp in die Richtung von Julian Nagelsmann geht. Modern, ein Trainer ohne Angst, mit anderen, neuen Perspektiven. Das heißt nicht, dass Heiko Herrlich oder Markus Weinzierl schlecht waren. Aber bei ihnen haben wir abgewartet“, erklärt der Torhüter, der in der laufenden Saison zu den besten FCA-Profis gehört. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Maaßen präferiert eine „klare, spielerische Linie“

Maaßen, Spitzname „Enno“, hat dieses Spielverständnis schon bei seinem vorherigen Arbeitgeber gelehrt und den Spielern eingeimpft. Der 38-Jährige kam vor der Saison von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, mit der er 2021 den Aufstieg aus der Regionalliga West in die 3. Liga feiern konnte und in der vergangenen Saison souverän als Neunter die Klasse hielt.

Vor allem ist „Enno“ aber auch diszipliniert und perfektionistisch, was sich in seinem Trainingsalltag niederschlägt - auch, wenn die sportlichen Einheiten bereits beendet sind: „Manche Trainer gehen nach dem Training eine Runde Golf spielen, Enno ist da anders. Das kann manchmal anstrengend sein, doch so ist er halt. Und die meisten Ideen, die er hat, die sind auch gut“, sagte Dortmunds U-23-Manager Ingo Preuß vor Monaten dem kicker .

Augsburg zwang bereits Bayern in die Knie

Auch der FC Bayern bekam Maaßens Spielidee bereits zu Spüren. Die Münchner trafen in der laufenden Spielzeit bereits schon zweimal auf den FCA - und mussten ihre unangenehmen Erfahrungen in der WWK-Arena sammeln. In der Liga behielten die Schwaben sensationell die Oberhand und stießen den Rekordmeister durch einen 1:0-Heimsieg tiefer in eine zwischenzeitliche Krise, ehe Bayern im DFB-Pokal zurückschlug und durch einen 5:2-Sieg in der Fuggerstadt ins Achtelfinale einzog.