Transfermarkt: Mbappe vor Abflug? Real will PSG-Star

Kaum ist die WM vorbei dreht sich die Welt wieder um die Zukunft von Kylian Mbappé. Ein Top-Klub soll sich beim Superstar in Stellung bringen

Das erklärte Ziel von Real Madrid, Kylian Mbappé zu verpflichten, ist im vergangenen Sommer gescheitert. Der Franzose verblieb bei PSG und sicherte sich einen dicken Vertrag.

Es hagelte mächtig Kritik aus Spanien. Auch Real-Präsident Florentino Perez erlaubte sich einen Seitenhieb. „Er muss schon bereuen, dass er nicht gekommen ist“, sagte er nach der Entscheidung.

Doch nun könnte wieder Bewegung in die Sache kommen. So sollen sich die Königlichen laut Gazzetta dello Sport wieder in Stellung bringen, um den Rekord-Torschützen des WM-Finals zu verpflichten. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Die Chancen dürften gar nicht so schlecht sein. Schließlich sorgte vor der WM ein Medienbericht für Furore, wonach PSG Trolle erstellt habe, um Mbappé zu kritisieren. Der Verein dementierte zwar, doch der Superstar sprach klare Kritik aus. Gerüchten zufolge denke der Franzose sogar über einen Wechsel im Winter nach.

Legende fordern Wechsel von Mbappé

Für Real-Legende Guti muss sein Ex-Klub zuschlagen. „Ich denke, Mbappé ist ein Spieler, der für Real gemacht ist, und wenn er das erreichen will, was Messi und Cristiano Ronaldo erreicht haben, muss er bei Real Madrid spielen, denn bei PSG wird er es nicht schaffen“, erklärte der ehemalige spanische Nationalspieler, der „wütend“ sei, weil der Top-Stürmer nicht in Madrid spielt.

Das sieht auch Stürmer-Legende Wayne Rooney so: „PSG ist ein großer Verein, aber ich denke, Mbappé hat in der Ligue 1 alles getan, was er tun muss. Wenn er das Niveau von Messi und Ronaldo erreichen will, muss er zu Manchester United oder Real Madrid gehen.“

Fraglich ist jedoch, ob der Scheich-Klub ihn vor Vertragsende 2024 gehen lassen will. Zumal Mbappé laut PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi sehr glücklich in Paris sein soll, wie die Gazzetta dello Sport aus einem Gespräch mit ihm zitiert. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Es droht also wieder eine Hängepartie.

