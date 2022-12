EuroLeague: Pleite und Verletzungsschock! Bayern verlieren gegen Kaunas

Zum Münchner Lazarett mit Kapitän Vladimir Lucic an der Spitze gesellte sich am Donnerstag auch noch Nationalspieler Andreas Obst mit einer Ellbogenverletzung. Der 26 Jahre alte Guard wird wohl wochenlang ausfallen.

Zwei Auswärtsspiele stehen für die Bayern in diesem Jahr noch an, am 27. Dezember in der Bundesliga bei MLP Academics Heidelberg, zwei Tage später in der EuroLeague bei Partizan Belgrad.