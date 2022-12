Darts-WM: Star versteckt sich auf der Toilette! "Sonst musst du ihm eine reinhauen"

Erst äußert sich Vincent van der Voort brisant zur Freundin von Cameron Menzies, dann geht ihm dieser bei der Darts-WM so auf die Nerven, dass der Niederländer die Flucht aufs stille Örtchen antritt.

„Natürlich lächerlich!“ Wirbel um Sherrock-Aussage

„Ich habe absolut nichts gegen Fallon und sie kann auch nichts dagegen tun, aber diese Einladung ist natürlich lächerlich, zumal sie so spät angekündigt wurde“, erklärte er bei Online Darts TV . (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

In der 2. Runde der WM musste er dann ausgerechnet gegen Sherrocks Lebensgefährten ran. Mit Menzies gab es dann zwar beim 3:0 nicht direkt Zoff - aber der Schotte ging van der Voort so richtig auf die Nerven, wie der Niederländer hinterher enthüllte.

Van der Voort versteckt sich auf der Toilette

„Er ist ein wirklich netter Kerl, weil er einfach so ist, wie er ist, aber er merkt nicht, wie nervig er sein kann“, zitierte unter anderem das Algmeen Dagblad der „Dutch Destroyer“ im Interview nach seinem Sieg über Menzies: „Ich musste mich wirklich ein paarmal zurückhalten.“

Der Schotte habe ihn schon beim Einwerfen und auch auf der Bühne ständig zugetextet - weshalb sich van der Voort in den Pausen versteckte! „Ich bin dreimal auf die Toilette, obwohl ich gar nicht musste.“ Da bekommt die Bezeichnung „stilles Örtchen“ eine ganz neue Bedeutung. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit )

„Er redet mit dir vor dem Spiel, während des Spiels, in den Pausen... Beim Einwerfen habe ich ihm schon gesagt: Hör jetzt auf, denn ich muss gleich anwerfen“, berichtete der Niederländer.

Unangenehme Knutsch-Attacke auf der Bühne

So richtig unangenehm wurde es für van der Voort dann bei der Verabschiedung nach seinem Sieg. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)

Denn bei der Verabschiedung auf der Bühne wollte ihn Menzies mit aller Macht in den Arm nehmen und schien dem Niederländer gar ein Küsschen auf die Wange aufdrücken zu wollen. Dieser wiederum wehrte sich nach Kräften - ganz offensichtlich war er kein Fan der Aktion.

„Das war super unangenehm“, stellte van der Voort klar: „Niemand kommt mir so nah. Wenn du gewinnst, bist du zwar etwas großzügiger, aber an einem bestimmten Punkt habe ich gesagt: Hör jetzt auf. Sonst musst du ihm auf der Bühne noch eine reinhauen. Das will man auch nicht.“