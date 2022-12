Nach WM-Gala: Diesen Argentinier jagt jetzt halb Europa

Enzo Fernandez spielt sich bei der WM in Katar ins Visier vieler europäischer Top-Klubs. Sein Verein Benfica Lissabon hofft derweil auf die nächste dreistellige Millionen-Ablöse.

Der 21-Jährige stand bei allen sieben WM-Spielen auf dem Feld, kam in den ersten beiden Gruppenspielen noch von der Bank aus ins Spiel. Ab dem Gruppenfinale gegen Polen war er dann im Team von Lionel Scaloni in der Startelf gesetzt - und zahlte seinem Trainer das Vertrauen zurück.

Benfica pocht auf dreistellige Ablöse

Der Argentinier wechselte erst im Sommer für zwölf Millionen Euro von River Plate nach Portugal, wo er in der laufenden Saison in 24 von 28 möglichen Spielen auf dem Platz stand. Sein Vertrag läuft noch bis 2027 - und enthält nach Informationen der portugiesischen Sportzeitung Record eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro.