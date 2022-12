Hannover verlängert mit Sportdirektor Mann

„Ich freue mich sehr, dass wir mit dem neuen Vertrag langfristig für Kontinuität in der sportlichen Leitung sorgen“, sagte 96-Geschäftsführer Martin Kind.

Aktuell liegt Hannover auf Rang fünf der Zweitliga-Tabelle. "Ich bin vom ersten Tag sehr gerne in Hannover und bei 96. Wir haben einen neuen Weg eingeschlagen, der noch nicht am Ende ist und den ich in verantwortungsvoller Position weiter mit begleiten möchte", sagte Mann.