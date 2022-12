Bundesliga: Chance für Bayern-Talent Aydin im Trainingslager in Katar

Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler aus der U23 trainierte bereits 2021 eine Woche lang bei den Profis mit. In dieser Saison steht er bei 19 Einsätzen, drei Toren und vier Vorlagen in der Regionalliga Bayern.

Zukunft von Bayern-Talent Aydin ungewiss

Anfang November sagte er im SPORT1 -Interview: „Es ist mein großer Wunsch, irgendwann in der Champions League zu spielen – natürlich am liebsten für Bayern.“

Eine Verlängerung ist ebenso möglich wie ein Wechsel. „Klar ist natürlich, dass ich nach zwei kompletten Spielzeiten in der Regionalliga in dieser Liga den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen möchte“, erklärte Aydin im SPORT1-Interview. „Mit 16 dort zu spielen, war super, ich habe mental viel gelernt, aber bei Bayern München willst du ja auch immer eine spielerische Weiterentwicklung. Und das ist auf Dauer in der Regionalliga schwerer möglich.“