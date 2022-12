Anzeige

Wer holt sich den Winter Split Titel? Die LEC-Roster im Überblick! Alle bestätigten LEC-Kader Teil 1

Der ehemalige FNATIC-Superstar Martin "Rekkles" Larsson ist zurück bei seiner alten Liebe und damit der LEC © FNATIC/Rekkles

Robin Ahlert

Nicht mehr lange und das League-of-Legends-Jahr 2023 geht mit dem Winter Split in seine erste Runde. Inzwischen sind alle Kompositionen der einzelnen Roster mehr oder weniger bestätigt.

Am Wochenende vom 21. und 22. Januar wird es zu einer Premiere in der LEC, der höchsten europäischen League-of-Legends-Liga, kommen. Mit der Einführung des Winter Splits wird die Königsklasse erstmal seit ihrer Gründung in drei Saison-Teilabschnitte getrennt werden.

Formatänderung hin oder her, auch in der in der inzwischen neunten Saison zählt für die Teams im Kampf um den Titel allein die Leistung im Rift. Und dafür sind einmal mehr die Spieler hauptverantwortlich.

Inzwischen sind die meisten der zehn Roster vorgestellt und offiziell bestätigt worden. SPORT1 liefert die Übersicht.

LEC: Die voraussichtlichen Roster für 2023

KOI (ehemals Rogue)

Der amtierende Summer Split Champion kommt aus der erfolgreichsten Saison seiner Geschichte. Umso verwunderlicher ist es, dass mit Andrei „Odoamne“ Pascu ein integraler Bestandteil offenbar das Team verlassen wird. Der Publikumsliebling soll in Richtung Excel abgegeben werden. Als Ersatz ist offenbar Mathias „Szygenda“ Jensen vorgesehen. Der Rest des Teams soll aber gleichbleiben. Eine offizielle Bestätigung von Seiten KOIs steht noch aus.

Top: Mathias „ Szygenda “ Jensen

“ Jensen Jungle: Kim „ Malrang “ Geun-seong

“ Geun-seong Mid: Emil „ Larssen “ Larsson

“ Larsson AD Carry: Markos „ Comp “ Stamkopoulos

“ Stamkopoulos Support: Adrian „Trymbi“ Trybus

G2 Esports

Der Rekordmeister kommt aus einem Sommer-Saison-Halbjahr, das - an den Ansprüchen der Organisation gemessen - enttäuschend war. Das LEC-Finale mit 3:0 gegen Rogue verloren und bei den Worlds schon in der Gruppenphase ausgeschieden. Entsprechend neu kommt das Roster daher. Einzig auf der Top- und der Mid-Lane gab es keine Veränderungen. Mit Steven „Hans Sama“ Liv und Mihael „Mikyx“ Mehle besetzen unter anderem zwei in der Liga bekannte Hochkaräter ab 2023 die Bot-Lane.

Top: Sergen „ Broken Blade “ Celik

“ Celik Jungle: Martin „ Yike “ Sundelin

“ Sundelin Mid: Rasmus „ Caps “ Borregaard Winther

“ Borregaard Winther AD Carry: Steven „ Hans Sama “ Liv

“ Liv Support: Mihael „Mikyx“ Mehle

Fnatic

Während man bei G2 durchaus erwartet hat, dass es aufgrund der Leistung drastischere Veränderungen im Roster geben könnte, war das bei Fnatic nicht unbedingt der Fall. Trotzdem findet man ausgerechnet Ur-Gestein Zdravets „Hylissang“ Galabov nach vier langen Jahren nicht mehr im Kader von FNC wieder. Dafür kehrt der verlorene Sohn Martin „Rekkles“ Larsson wieder zurück. Elias „Upset“ Lipp ist der Leidtragender der ganzen Geschichte. Offenbar hat der Deutsche trotz teilweise überragenden Leistungen keinen Platz mehr für den Winter Split in der LEC gefunden.

Top: Martin Nordahl „ Wunder “ Hansen

“ Hansen Jungle: Iván Martín „ Razork “ Díaz

“ Díaz Mid: Marek „ Humanoid “ Brázda

“ Brázda AD Carry: Martin „ Rekkles “ Larsson

“ Larsson Support: Rúben „Rhuckz“ Barbosa

MAD Lions

Auch bei den im vergangenen Sommer viertplatzierten Löwen hat sich über die Offseason einiges getan. Denn trotz einer eigentlich guten regulären Saison, scheiterte man am Ende doch recht früh in den Playoffs. Bei den Worlds wurde die Mainstage nach verpatzter Qualifikation über die Play-Ins erst gar nicht erreicht. Geblieben sind damit einzig Superstar Javier „Eyloya“ Prades Batalla und Sommer-MVP Yasin „Nisqy“ Dinçer. Schwächer geworden sind die MAD Lions aber mit der folgenden Aufstellung sicherlich nicht.

Top: Kim „ Chasy “ Dong-hyeon

“ Dong-hyeon Jungle: Javier „ Eyloya “ Prades Batalla

“ Prades Batalla Mid: Yasin „ Nisqy “ Dinçer

“ Dinçer AD Carry: Matyáš „ Carzzy “ Orság

“ Orság Support: Zdravets „Hylissang“ Iliev Galabov

Team Heretics

Der Newcomer der neuen Saison geht direkt mal mit einem vielversprechenden Mix aus Erfahrung und Hunger in seinen ersten LEC-Split. Die Spanier paaren abgezockte Veteranen wie Marcin „Jankos“ Jankowski mit vielversprechenden Talenten, allen voran Lee „Ruby“ Sol-min, der letztes Jahr mit den Unicorns of Love Sexy Edition die heimische Strauss Prime League gewinnen konnte.