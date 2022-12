Beste WM-Session vor Weihnachten der Geschichte: 770.000 Zuschauer im Schnitt verfolgen gestern Abend Darts-Weltmeisterschaft mit Florian Hempel live auf SPORT1 Beste WM-Session vor Weihnachten der Geschichte: 770.000 Zuschauer im Schnitt verfolgen gestern Abend Darts-Weltmeisterschaft mit Florian Hempel live auf SPORT1

SPORT1 Moderatorin Jana Wosnitza im Interview mit Florian Hempel © SPORT1

Neuer Rekord in der 19-jährigen Übertragungshistorie der Darts-WM: SPORT1 verzeichnet mit 770.000 Zuschauern (Z3+) im Schnitt und Gesamt-Marktanteil von 3,5 Prozent (Z3+) Bestwerte für eine Session vor Weihnachten

Mit 1,1 Millionen Zuschauern (Z3+) in der Spitze wird außerdem zum zweiten Mal im Turnierverlauf Millionen-Marke geknackt

Weiter starke Zahlen für die #DartsWM im Digitalbereich: Rund 340.000 Livestream-Abrufe auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps am gestrigen Tag – neue Bestmarke für bisheriges WM-Turnier

Deutscher Abschluss vor der Weihnachtspause: Martin Schindler gegen Martin Lukeman am heutigen Freitag in der Abendsession mit Countdown live ab 19:30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV sowie ab 20:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps und in der neuen Smart-TV-App „ sport1 TV“ . Nächster Einsatz von Gabriel Clemens gegen Jim Williams in der Abendsession am 27. Dezember live ab 19:40 Uhr

Ismaning, 23. Dezember 2022 – Mit der gestrigen Abendsession der Darts-WM hat SPORT1 erneut die bisherigen Bestmarken im Turnierverlauf getoppt und einen neuen Alltime-Rekord aufgestellt. Die Liveübertragung aus dem Londoner Alexandra Palace, bei der sich der deutsche Starter Florian Hempel in der 2. Runde knapp mit 2:3 dem Mitfavoriten Luke Humphries geschlagen geben musste, verfolgten 770.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt, bei einem Gesamt-Marktanteil von 3,5 Prozent (Z3+). SPORT1 verzeichnet damit die beste WM-Session vor der traditionellen Weihnachtspause seit Beginn der kontinuierlichen Berichterstattung im Jahr 2004. In der Spitze schalteten am gestrigen Donnerstagabend bis zu 1,11 Millionen Zuschauer ein, damit wurde früh im Turnierverlauf bereits zum weiten Mal die Millionenmarke durchbrochen. Gewohnt starke Marktanteile erzielte SPORT1 auch in den werberelevanten Kernzielgruppen Männer 14-59 Jahre (M14-59) mit 7,7 Prozent und Männer 14-49 Jahre (M14-49) mit 8,5 Prozent. Auch im Digitalbereich ist die #DartsWM weiterhin stark gefragt: Mit rund 340.000 Livestream-Abrufen auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps wurde gestern ein neuer Tages-Bestwert für das aktuelle WM-Turnier verzeichnet.

Schindler will Premierensieg holen, Hopp nach Weihnachten als SPORT1 Experte vor Ort

Nach dem Sieg von Gabriel Clemens will Martin Schindler als zweiter deutscher Teilnehmer in die 3. Runde einziehen und in der nächsten Woche nach London zurückkehren. „The Wall“ trifft in der Abendsession am heutigen Freitag live ab 19:30 Uhr auf SPORT1 in seinem Auftaktmatch als gesetzter Spieler auf den Engländer Martin Lukeman. Im vierten Anlauf soll diesmal endlich der erste Sieg im „Ally Pally“ her. Wenn das gelingt, würde für Schindler in der Abendsession am Mittwoch, 28. Dezember, live ab 19:30 Uhr auf SPORT1 das Drittrundenduell gegen den aktuellen Vize-Weltmeister Michael Smith anstehen. Gabriel Clemens ist bereits wieder in der Abendsession am Dienstag, 27. Dezember, live ab 19:30 Uhr auf SPORT1 im Einsatz. Dort bekommt es der „German Giant“ mit dem Waliser Jim Williams zu tun, der gestern überraschend James Wade mit 3:2 bezwingen konnte. Weiter packende Duelle nach der Weihnachtspause sind unter anderem Nathan Aspinall gegen Josh Rock in der Daysession am Dienstag, 27. Dezember, live ab 13:30 Uhr oder Gerwyn Price gegen Raymond van Barneveld im direkten Anschluss an das Drittrundenmatch von Clemens (alle Sendezeiten in der Übersicht). Darüber hinaus verstärkt Max Hopp nach Weihnachten als Experte an der Seite von Moderatorin Jana Wosnitza im Londoner Alexandra Palace das On-Air-Team von SPORT1.

Game On im „Ally Pally“: Die Darts-WM auf SPORT1

SPORT1 präsentiert alle Sessions der Darts-WM 2023 bis zum Finale am 3. Januar in einem neuen Rekordumfang von 135 Livestunden im Free-TV mit Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele sowie den Experten Robert Marijanovic, Max Hopp, Ann-Kathrin Wigmann und Werner von Moltke. Mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen im Rahmen der WM-Sessions stehen an den 16 Spieltagen jeweils bis zu 11,5 Livestunden täglich auf dem Programm. Durch die Highlight-Zusammenfassungen, die auch an den spielfreien Tagen am 24., 25., 26. und 31. Dezember gezeigt werden, können sich die Fans auf 20 Tage Darts am Stück freuen. Als Deutschlands führende 360°-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden in voller Länge im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps übertragen. Auch in der neuen Smart-TV-App „ sport1 TV“ wird das Pfeile-Spektakel umfangreich begleitet: Darts-Fans können sich hier alle Sessions in Einzel-Livestreams in HD-Qualität anschauen und so über den Big Screen mitfiebern. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Kolumnen, Livetickern und vielem mehr versorgt. Darts-Unterhaltung für die Ohren liefert „Checkout – Der Darts-Podcast powered by SPORT1″, der während der WM täglich auf SPORT1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen erscheint. Zudem ist seit WM-Beginn die neue „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Michael van Gerwen verfügbar: In 20 Kapiteln mit einem Gesamtumfang von drei Stunden wird zum Aktionspreis von 49,- Euro ein vielseitiges Training des dreimaligen Weltmeisters mit wertvollen Tipps und exklusiven Einblicken geboten. Dazu gibt es eine eigene „Akademie-WM“ mit privaten Challenges gegen MvG.

