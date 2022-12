Lewandowski geehrt! Torjäger gewinnt besonderen Award

Robert Lewandowski wird mit einem besonderen Preis ausgezeichnet und reiht sich in eine Liste von Hochkarätern ein. Es ist einer der wenigen Awards, die Lionel Messi bisher nicht gewinnen konnte.

Dem Stürmer des FC Barcelona wurde am Mittwoch der Golden Foot überreicht. Eine Trophäe, die nur an Top-Spieler vergeben wird, die mindestens 29 Jahre alt sind, und die jeder Spieler nur einmal in seiner Karriere bekommt.