Darts-WM: Tag 9 mit Dolan, Cross, Schindler und Clayton

Nach 3 Anläufen: So will Martin Schindler endlich siegen

Am Ende stand „Captain Jimmy“ bei desaströsen 17 Prozent genutzter Checkouts. Gerade einmal vier von 24 Möglichkeiten konnte der 28-Jährige in den schmalen Doppelfeldern unterbringen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Damit knüpfte er direkt an seine Leistung aus Runde eins an. Dort verpasste er insgesamt 26 seiner 37 Leg-Darts. Da sein Widersacher aus England an diesem Abend jedoch noch mehr auf die Doppel wackelte, reichte es für Runde zwei. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)