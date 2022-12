Kracher im DHB-Pokal: THW Kiel empfängt den SC Magdeburg

Kracher im Viertelfinale des DHB-Pokals: Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg reist zum Titelverteidiger und Rekordsieger THW Kiel. Das ergab die Auslosung am Freitag in Köln.

In Kiel kommt es damit zur Neuauflage des Endspiels von 2022. "Schade, dass es dieses Spiel in Köln definitiv nicht geben wir. Aber besser geht es aktuell in Deutschland nicht. Das wird eine Riesenaufgabe, aber wir freuen uns darauf", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Die Sieger der vier Viertelfinalpartien, die am 4. und 5. Februar 2023 ausgetragen werden, reisen im April zum Final Four, das erstmals in der Lanxess Arena in Köln stattfinden wird.