Bundesliga: BVB-Youngster Moukoko spricht Klartext

Der Youngster des BVB hat sich in einer Instagram -Story zu Wort gemeldet - und Klartext zu den Wechselspekulationen um seine Person gesprochen. Der Nationalspieler wendet sich an seine Fans - und bezichtigt ein Medium der Lüge:

„Bitte glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht! Ich weiß, dass das alles mittlerweile Teil des Fußballgeschäfts ist, aber auch wenn ich noch jung bin, lasse ich mich in meiner Entscheidung über meine Zukunft nicht unter Druck setzen. So eine Lüge über mich werde ich nicht akzeptieren“, polterte der 18-Jährige. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)