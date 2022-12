Gislason beruft zwei Turnier-Debütanten in WM-Kader

Alfred Gislason hat für die Handball-WM in Polen und Schweden mit Joel Birlehm und Tim Zechel zwei Turnier-Debütanten in den Kader berufen.

Bundestrainer Alfred Gislason hat für die Handball-WM in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar) mit Torhüter Joel Birlehm und Kreisläufer Tim Zechel zwei Turnier-Debütanten in den deutschen Kader berufen. Zudem nominierte der Isländer Spielmacher Juri Knorr nach dessen coronabedingter EM-Zwangspause. Nicht im 18 Spieler umfassenden Aufgebot stehen dagegen die zuletzt angeschlagenen Julius Kühn und Marcel Schiller.

Das deutsche Team beginnt am 2. Januar in Hannover mit der Turnier-Vorbereitung. Bevor am 13. Januar der deutsche WM-Auftakt gegen Katar steigt, testet die DHB-Auswahl noch mit zwei Länderspielen in Bremen (7. Januar, 16.15 Uhr) und Hannover (8. Januar, 15.30 Uhr) seine Form gegen Gislasons Heimatland Island.