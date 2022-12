Darts-WM: Diese Stärke lies Hempel im Stich bei Drama-Aus gegen Humphries!

Bitteres Aus! So knapp verpasst Hempel nächsten Darts-Coup

Es war vermutlich eine Chance, die nicht nochmal so schnell kommt. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Florian Hempel war in seinem Match gegen Luke Humphries (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) kurz davor, den favorisierten Superstar zu bezwingen.

„ Ich habe mich nicht belohnt“, erklärte Hempel bei SPORT1 und ergänzte, „die Doppelquote war nicht so, wie ich mir das vorstelle. Es war ein bisschen zerfahren, die Nervosität war zu spüren, bei Luke auch.“

Stunden später schrieb er in seiner Instagram-Story: „Heute war definitiv mehr drin, aber so ist es nun mal. Ich blicke positiv in Richtung 2023!“