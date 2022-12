Mahutschich:"Russische Athleten unterstützen Völkermord"

Die ukrainische Hochsprung-Europameisterin Jaroslawa Mahutschich hat die Pläne zur Teilnahme russischer Sportler an Olympia 2024 in Paris scharf kritisiert. "Viele ukrainische Sportler sind in diesem Krieg getötet worden. Viele von ihnen sind heute noch in russischer Gefangenschaft. Und gleichzeitig unterstützen russische Athleten und Athletinnen diesen Krieg und den Völkermord in der Ukraine", sagte die 21-Jährige dem Münchner Merkur und der tz (Samstagausgabe).