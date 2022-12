Anzeige

FC Chelsea: Haaland-Entdecker Christopher Vivell soll Chelsea umkrempeln Chelseas größter Transfer-Coup?

Chelsea wollte offenbar Mintzlaff

Ljubo Herceg

Christopher Vivell übernimmt beim FC Chelsea eine Führungsrolle. Nach seinem Abschied von RB Leipzig wird er Technischer Direktor der Blues. SPORT1 stellt den Haaland-Entdecker vor.

Christopher Vivell arbeitet nach seinem Abschied von RB Leipzig fortan beim englischen Top-Klub FC Chelsea als neuer Technischer Direktor und soll die Blues komplett umkrempeln. (NEWS: Chelsea-Fans in Aufruhr)

Der 36-Jährige war im Oktober in Leipzig überraschend freigestellt worden - mit der Begründung, der Verein und er hätten „unterschiedliche Auffassungen“. Kurz darauf kamen erstmals Gerüchte um einen bevorstehenden Wechsel an die Stamford Bridge auf.

Kurz vor Weihnachten ist der Deal zwischen Vivell und seinem neuen Arbeitgeber nun offiziell verkündet worden. „Chelsea baut das aufregendste Projekt im Weltfußball und ich bin äußerst stolz, mich dem Klub anzuschließen“, sagte Vivell in einer Mitteilung des Londoner Klubs. (NEWS: Chelseas neuer starker Mann!)

Bei Leipzig hatte Vivell unter anderem als Technischer Direktor und Kaderplaner gearbeitet. Chelseas neuer Besitzer Todd Boehly erklärte: „Wir sind hocherfreut, dass Christopher diese wichtige Führungsrolle im Klub einnimmt. Seine Arbeit in Deutschland und Österreich spricht für sich.“

Boehly baute Chelsea seit seiner Übernahme bereits auf diversen, wichtigen Positionen personell um. Jetzt ist das nächste Puzzleteil gesetzt. Vivell, ließ der US-Amerikaner wissen, solle eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Vision des Klubs mitzugestalten. Boehly gilt als großer Fan der RB-Philosophie.

SPORT1 stellt den noch relativ unbekannten Deutschen, der unter anderem Erling Haaland und Karim Adeyemi entdeckt hat, etwas genauer vor. (NEWS: So viele Milliarden bezahlte Boehly für Chelsea)

Nach Sportstudium gelingt Sprung von der Oberliga in die Bundesliga

Nach den Stationen TSG Hoffenheim, RB Salzburg und RB Leipzig macht der gebürtige Karlsruher nun den nächsten großen Schritt in seiner noch jungen Karriere. Ausgerechnet bei einem der größten Fußball-Klubs in Europa verantwortet er ab sofort die Transfer-Entscheidungen.

Ein steiler Aufstieg, wenn man bedenkt, dass Vivell als Videoanalyst bei Hoffenheim in den Profi-Fußball einstieg, nachdem er es als Spieler „nur“ bis zur Oberliga geschafft hatte. Dabei kickte der frühere Stürmer in der U19 für den Karlsruher SC, schaffte allerdings den Sprung in die erste Mannschaft nie. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Zwischen 2005 und 2011 lief der Badener 91 Mal in der Oberliga Baden-Württemberg für den ASV Durlach auf und erzielte zwölf Tore bei zwei Assists. Sein größtes Spiel als aktiver Fußballer erlebte Vivell 2008 in der ersten Runde des DFB-Pokals, als Durlach gegen den damaligen Zweitligisten Arminia Bielefeld 1:2 verloren hatte.

Nach zahlreichen Verletzungen musste er 2015 schließlich im Alter von nur 29 Jahren seine Karriere beenden. Doch der neue Chelsea-Manager hatte damals schon einen Weitblick: Neben dem Fußball absolvierte er von 2006 bis 2010 ein Sportstudium in Karlsruhe und schloss dieses mit einer Zusatzqualifikation in BWL ab. Seine berufliche Karriere war somit gut geplant und vorbereitet.

Im Anschluss an das Studium wurde er bei der TSG zum Videoanalysten ausgebildet und arbeitete beim Bundesligisten fünf Jahre in dieser Position, aber auch als Spielanalyst und Scout.

Haaland-Entdeckung macht Vivell zu einem begehrten Mann

Im November 2015 verließ er dann die heimischen Gefilde und stürzte sich in ein neues Abenteuer in der Alpenrepublik. Im RB-Kosmos angekommen war Vivell anfangs Leiter der Scouting-Abteilung und bereits nach zwei Jahren Sportkoordinator und Personal-Leiter in Salzburg. Mit gerade mal 31 Jahren.

Eine sensationelle Transfer-Entdeckung machte ihn schließlich berühmt und zu einem heiß begehrten Mann! Denn Vivell war es, der Wunder-Stürmer Erling Haaland im Januar 2019 für acht Millionen Euro von Molde FK nach Salzburg transferierte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

„Die großen Klubs wollten ihn auch schon. Sie wollten aber ein Leihprogramm machen, was sowohl sein Vater als auch Erling nicht wollten. Daher hat es geklappt, ihn zu uns zu holen“, verriet der RB-Manager damals.

Der Rest ist Geschichte: Nach nur einem Jahr in Salzburg, 27 Spielen, 29 Toren und sieben Assists wechselte der norwegische Top-Stürmer für 20 Millionen zu Borussia Dortmund. Nur zweieinhalb Jahre später verkaufte der BVB Haaland nach 89 Spielen, 86 Toren und 23 Assists für 60 Millionen an Manchester City.

Sein gutes Auge für Talente stellte er zudem auch bei Karim Adeyemi unter Beweis. 2018 entdeckte Vivell den damals 16-Jährigen in Unterhaching, nachdem er zuvor aus dem Nachwuchs des FC Bayern rausgeflogen war. Heute stürmt er für den BVB und das DFB-Team. (NEWS: Adeyemis Ziehvater: „Karim wird in Haalands Schuhe passen“

Beförderung von RB Salzburg zu RB Leipzig

Diese und viele andere guten Transfers blieben auch den RB-Bossen in Leipzig nicht verborgen, sodass Vivell 2020 nach Leipzig wechselte und erneut befördert wurde: Erst zum Technischen Direktor, dann 2021 auch noch zum Kaderplaner.

Auch dort bewies er ein gutes Auge für Talente: Unter anderem nahm er Mohamed Simakan und Josko Gvardiol unter Vertrag, als sie kaum jemand auf dem Zettel hatte. Gvardiol könnte bald als teuerster Abwehrspieler aller Zeiten in die Premier League wechseln. (NEWS: Europas Elite jagt den Maskenmann)

Deshalb kam die Freistellung am 7. Oktober 2022 auch so überraschend. Die Sport Bild will erfahren haben, dass Vivell schon zu diesem Zeitpunkt hinter dem Rücken des RB-Klubs mit Chelsea verhandelt haben soll. Demnach habe es bereits am 4. Oktober ein Treffen in London gegeben. Die offizielle Unterschrift von Vivell erfolgte aber erst zwei Monate später.

Großer Umbruch bei Chelsea nach Boehly-Übernahme

So oder so, auf den Deutschen wird viel Arbeit in London zukommen. Nach der Trennung von Trainer Thomas Tuchel läuft es unter dessen Nachfolger Graham Potter immer noch nicht rund. Und seitdem Boehly von Vorbesitzer Roman Abramovich übernommen hat, mussten einige Verantwortliche ihren Hut nehmen. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Dennoch freut sich der Ex-Leipziger auf seine neue Herausforderung: „Es gibt so viel Potenzial im Verein, um weiterhin erfolgreich zu sein, sich zu entwickeln und zu wachsen. Unter den neuen Eigentümern, Graham Potter und dem breiteren Staff gibt es eine klare und nachhaltige Philosophie, die durch Leistungsanalyse, Daten und Innovation untermauert wird, und ich freue mich darauf, daran mitzuwirken“, so Vivell. (NEWS: Nächster Chelsea-Hammer!)