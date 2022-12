NFL: Endet die Packers-Saison frühzeitig? Woche 16 mit Chiefs, 49ers, Bucs, Raiders

Die Playoffs rücken immer näher. Bereits in Woche 16 können einige Teams das Ticket lösen. Für andere geht es an diesem Wochenende nur gegen das Ausscheiden - unter anderem für die Green Bay Packers.

Die Regular Season der NFL geht in die entscheidende Phase und so manches Team muss gehörig zittern. (ARTIKEL: Das NFL Playoff-Picture)

So können in Woche 16 gleich sechs Teams vorzeitig in die Offseason geschickt werden. in der AFC sind die Indianapolis Colts und Pittsburgh Steelers unter Zugzwang. Für das Duo gilt: Verlieren verboten, nachdem die New York Jets bereits im Thursday Night Game gegen die Jacksonville Jaguars kein Land gesehen hatten.