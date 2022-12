Eishockey-WM: U20 meistert Generalprobe

Die Mannschaft von Bundestrainer Tobias Abstreiter gewann am Donnerstag (Ortszeit) in Bouctouche mit 6:3 (1:1, 2:0, 3:2) gegen Lettland.

Luca Hauf (15.), Ryan Del Monte (27./42.), Nikolaus Heigl (40.) im Powerplay, Nils Elten (54.) ebenfalls in Überzahl und Sebastian Cimmermann (58.) trafen für die DEB-Auswahl.

Die deutsche Mannschaft startet am Dienstag in Halifax ins Turnier. Zum Auftakt bekommt das DEB-Team es am Dienstag (19.30 Uhr) mit Schweden zu tun, nur einen Tag später wartet Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada (00.30 Uhr).