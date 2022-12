PSG & Messi: WM-Pokal-Verbot vor Fans aus Sorge vor Provokation gegenüber Mbappe und Neymar?

Über eine Million Fans: So wild feiert Argentinien den Titel

Paris Saint-Germain soll seinem Superstar Lionel Messi untersagt haben, den WM-Pokal seinen Fans in Paris zu präsentieren.

PSG: Verbot an Messi wegen WM-Pokal?

Am bedeutsamsten wohl dabei: Messi hatte sich im WM-Finale ausgerechnet im Spiel gegen Frankreich gekrönt, so dass sein Auftritt in der Hauptstadt nun missverstanden werden könnte. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)