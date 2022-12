IOC droht IBA: Boxen schon bei Olympia in Paris fraglich

Das Internationale Olympische Komitee droht dem Weltverband IBA mit einem olympischen Ausschluss des Boxsports bereits bei den Spielen in Paris.

„Die IBA hat kein wirkliches Interesse am Boxsport, sondern ist nur an ihrer eigenen Macht interessiert. Es fehlt der Wille, die wirklichen Probleme zu verstehen“, hieß es in einer IOC-Erklärung.