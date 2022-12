Darts-WM 2023 LIVE mit Schindler, Cross, Sherrock-Bezwinger im TV, Livestream und Ticker

Darts-WM: Gelingt auch Schindler der Coup?

Hempel war mit einem Coup gegen den starken Briten Keegan Brown (3:2) in die 2. Runde eingezogen. Auch Mitfavorit Luke Humphries (an 5 gesetzt) hatte der der Deutsche kurz vor dem K.o. - musste sich nach großem Fight aber mit 2:3 geschlagen geben .

Für „The Wall“ Schindler soll beim 4. Auftritt im Ally Pally endlich der erste Sieg her, nachdem bislang immer in der 1. Runde Schluss war. In diesem Jahr ist der Deutsche zum ersten Mal gesetzt. Bei einem Sieg gegen Lukeman würde in der 3. Runde mit „Bully Boy“ Michael Smith ein Topfavorit warten.