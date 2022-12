Hannawald hofft auf Skisprung-Zukunft als Wintersport

Für die am 29. Dezember beginnende Vierschanzentournee sieht der bislang letzte deutsche Gesamtsieger (2001/02) die DSV-Adler um Karl Geiger nicht in der Favoritenrolle. Die Chancen schätzt Hannawald aber trotz des mäßigen Saisonstarts nicht zu schlecht ein. "In diesem Jahr ist der Rucksack kleiner", sagte Hannawald: "Ich würde mich freuen, wenn es überraschenderweise klappt mit dem Tourneesieg, wäre aber auch schon zufrieden, wenn einer von den Deutschen auf dem Podest stehen würde."