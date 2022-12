WM 2022: Fernández, Gakpo und Bayern-Flirt - diesen WM-Stars winken Mega-Winterdeals

Bei der WM in Katar stellen sich einige Spieler, für die lukrative Transfers im Winter möglich sind, ins Schaufenster. SPORT1 nimmt die Kandidaten unter die Lupe.

Neben der Neuordnung im Weltfußball mit dem Sieger Argentinien, war das WM-Turnier in Katar war auch eine Bühne für noch unbekannte Namen und aufstrebende Jungstars. Diese zogen die geballte Aufmerksamkeit der Fußball-Welt auf sich gezogen werden nun in Verbindung mit großen Wintertransfers gebracht. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

SPORT1 blickt auf die WM-Helden, die sich mit Nachdruck in die Notizbücher der großen Vereine geschrieben haben.

Enzo Fernández (Argentinien, Benfica Lissabon)

So ist es wenig verwunderlich, dass die europäischen Topklubs bereits Schlange stehen. Unter anderem sollen der FC Liverpool und Manchester City im Rennen sein, der aktuelle Arbeitgeber des Mittelfeldspielers fordert eine Ablösesumme von 120 Millionen Euro.

Eine enormer Betrag, der aber nicht ungerechtfertigt ist, denn auch Messi bezeichnete Fernández kürzlich als „spektakuläres“ Talent. Die WM-Bühne in Katar hat er blendend genutzt.

Josko Gvardiol (Kroatien, RB Leipzig)

Im kroatischen Defensivblock hat sich der 20-Jährige als zentrale Figur und nahezu unüberwindbare Hürde präsentiert. Nun klopfen diverse Topklubs bei Gvardiol an.

Zwar verlängerte der Abwehrspieler seinen Vertrag bei RB Leipzig noch im September bis 2027, allerdings gibt es laut der Bild für den Sommer 2024 eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 112 Millionen Euro.

Derzeit denke man in Leipzig nicht an einen Verkauf, sagte der neue Sport-Chef Max Eberl kürzlich. Auf eine Frage nach etwaigen Mail-Anfragen für Gvardiol meinte er bei ServusTV augenzwinkernd: „Die sind alle im Spam-Ordner. Gvardiol, Angebot, direkt Spam. Also habe ich keine bekommen bisher.“