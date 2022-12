Darts-WM: Hempel-Drama! Bitteres Aus für deutschen Shooting-Star

Anzeige

Bitteres Aus! So knapp verpasst Hempel nächsten Darts-Coup

Raphael Weber

Bitteres Ende des Märchens von Florian Hempel bei der Darts-WM (alle Spiele LIVE bei SPORT1)! Der Kölner hat Mitfavorit Luke Humphries am Rande der Niederlage - und scheitert dennoch.

Der deutsche Darts-Shootingstar Florian Hempel ist bei der Darts-WM 2023 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1) dramatisch ausgeschieden.

Den an Nummer 5 gesetzten Mitfavoriten Luke Humphries hatte der Kölner am Rande des sensationellen Ausscheidens, musste sich in der 2. Runde aber doch knapp mit 2:3 geschlagen geben. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

„Ich habe mich nicht belohnt“, haderte Hempel bei SPORT1: „Die Doppelquote war nicht so, wie ich mir das vorstelle. Es war ein bisschen zerfahren, die Nervosität war zu spüren, bei Luke auch.“

Hempel, der im vergangenen Jahr bei seinem WM-Debüt schon den an Nummer 5 gesetzten Dimitri van den Bergh ausgeschaltet hatte, schied damit als erster Deutscher aus der WM aus.

Gabriel Clemens steht schon in der 3. Runde, Martin Schindler bestreitet am Freitag sein Autfaktmatch. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Darts-WM: Richtiger Hempel-Song und Führung

Vielleicht auch angetrieben vom eigenen Walk-On-Song kam Hempel gut ins Match und hatte dabei auch Hilfe vom Gegner. Nachdem Humphries drei Darts auf Doppel verpasste, ging der Deutsche mit 2:0 im ersten Satz in Front. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2023 zum Herunterladen)

Bei seinem WM-Auftakt gegen Keegan Brown hatte es noch große Verwirrung gegeben. Denn normalerweise läuft der in Köln lebende Profi zu „Kölsche Jung“ von Brings auf die Bühne. (Falscher WM-Song: Wo lag der Fehler?)

Doch als sich der 32-Jährige am Freitag auf den Weg in Richtung Bühne machte, schallte „Rocket Man“ von Elton John durch die Halle. Hempel zeigte sich hinterher bei SPORT1 „geschockter als ihr alle zusammen“ und kündigte an, das Gespräch mit den Verantwortlichen zu suchen. Das war offensichtlich erfolgreich.

Dancer wollen Deutschlands Darts-Hoffnung überraschen

Im 1. Satz fing sich Hempel aber noch das 2:2, weil Humphries über das Bullseye checkte - worauf der Deutsche mit zweimal 180 im gleichen Leg antwortete und sich den Satz schnappte (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)

„Cool Hand Luke“ reagiert - Hempel kontert!

Nach der kurzen Pause zog Humphries das Tempo aber massiv an und ging mit hohen Scores und perfekter Doppelquote schnell mit 2:0 in Front. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)

Zwar wackelte der Favorit dann nochmal kurz, Hempels Doppelquote stürzte aber auf 20 Prozent und „Cool Hand Luke“ tütete den Satzausgleich mit 3:0 ein.

Hempel aber blieb dran, holte sich im 3. Satz zweimal die Führung (1:0 und 2:1) - und schnappte sich nach Humphries‘ Fehlern tatsächlich das 2:1 nach Sätzen!

Plötzlich stand „Cool Hand Luke“, der sich bei SPORT1 vor dem Match selbst noch zum Mitfavoriten auf den WM-Titel erklärt hatte, vor dem sensationellen Aus beim ersten Auftritt.

„Ich habe gar nicht verstanden, warum es auf einmal 2:1 für mich stand, denn vom Gefühl her war er der bessere Spieler“, verriet Hempel nach der Partie bei SPORT1.

Thriller im Entscheidungssatz

Humphries kam trotz Wacklern auf die Doppel aber wieder zurück ins Match. Satte 21 Darts setzte der Favorit am Doppel vorbei, erkämpfte sich aber erneut den Satzausgleich, weil auch Hempel (26,1 Prozent Doppel) viel liegen ließ.

Es musste also der Entscheidungssatz her! Hempel warf an, Humphries vergab wieder Doppel-Chancen - und der Deutsche holte sich das 1:0.

Kurios: Hempel berichtet von Erfahrung mit Ally-Pally-Wespe

„Cool Hand Luke“ wackelte danach weiter, doch Hempel ließ ebenfalls zu viel liegen. Trotz dreier verpasster Doppel-Würfe holte Humpries erst den Leg-Ausgleich und dann sogar das 2:1.

Hempel allerdings konnte auch dann nicht mehr entscheidend gegenhalten - und obwohl Humpries nur 12 von 41 Versuchen auf Doppel versenkte, kam er noch einmal mit einem blauen Auge davon.

„Er hat toll gekämpft, ich habe toll gekämpft. Es hätte auch für mich reichen können, wenn ein paar Millimeter anders gewesen wären“, fasste es Hempel am Ende zusammen.

