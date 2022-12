League Cup: ManCity gewinnt "Restart" gegen Liverpool

Haaland, der mit Norwegen die WM-Endrunde verpasste hatte, brachte Manchester bereits in der 10. Minute in Führung, Fabio Carvalho (20.) glich für Liverpool aus. Nach dem Wechsel sorgte Riyad Mahrez (47.) für die erneute City-Führung, Topstürmer Mo Salah (48.) gelang postwendend der erneute Ausgleich. Nathan Ake, mit den Niederlanden im WM-Viertelfinale am späteren Weltmeister Argentinien gescheitert, traf schließlich zum Sieg (58.).

Gündogan, der in Katar mit dem DFB-Team das erneute bittere Vorrunden-Aus kassiert hatte, stand wie Torwart Stefan Ortega in der Startelf. Der Ex-Bielefelder, der in der Liga Nummer zwei ist, hatte beim 2:0 gegen den FC Chelsea in der dritten Runde überragend gespielt.