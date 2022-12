Eintracht hat Knauff-Transfer noch nicht aufgegeben - Terzic will Knauff-Rückkehr

Auf dem Papier ist bei Ansgar Knauff alles geregelt. Das Leihgeschäft bei Eintracht Frankfurt endet mit Abpfiff der aktuell laufenden Saison. Dann muss der bis 2024 an Borussia Dortmund gebundene Flügelspiele zurück zu seinem Stammklub. Trainer Edin Terzic sagte zuletzt: „Der klare Plan mit ihm ist, dass er zu uns zurückkehrt.“ ( So entwickelt sich Knauff bei der Eintracht )

Eintracht hat Knauff-Transfer noch nicht aufgegeben

Ist die Tür für die Eintracht somit geschlossen? Davon kann SPORT1 -Informationen zufolge noch keine Rede sein. Knauff hat sich bei den Hessen einen Stammplatz erobert. Der Offensivallrounder war in der vergangenen Saison Schlüsselspieler, führte das Team mit zwei Toren und einer Vorlage mit zum Triumph in der Europa League. Die UEFA kürte ihn nicht umsonst zum besten Youngster des Wettbewerbs. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

BVB muss Knauff eine Perspektive aufzeigen

Auf der Bank auf Einsatzminuten hoffen? Über diesen Status sieht sich Knauf hinausgewachsen. Knauf hat bei der Eintracht vor allem in den wichtigen Momenten abgeliefert: Tor gegen Barcelona oder West Ham United, Vorlage im letzten Gruppenspiel in Lissabon. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Knauff kann sich einen Verbleib am Main durchaus vorstellen. Hat der BVB überhaupt Platz für ihn in seinem System? Diese Frage gilt es zu beantworten.

Wie entscheidet sich Knauff?

Die Borussia wird einen ablösefreien Abgang im Sommer 2024 vermeiden wollen. Sollte sich Knauff gegen eine Vertragsverlängerung in Dortmund und am Ende für einen festen Wechsel zu den Hessen entscheiden, müsste die Eintracht bei einem Vertrag über vier oder fünf Jahre ein Gesamtpaket aus Gehalt und Ablöse in Höhe von rund 18 bis 20 Millionen Euro schnüren.

Was sich nach viel Geld anhört, würde sich in diesem Fall lohnen. Die Eintracht weiß, was sie an Knauff, dessen Marktwert noch längst nicht ausgereizt ist, hat.