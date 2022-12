Schalke bleibt auch im dritten Testspiel sieglos

U23-Spieler Soichiro Kozuki trifft an seinem Geburtstag © FIRO/FIRO/SID

Der abstiegsbedrohte Bundesligist FC Schalke bleibt in der Wintervorbereitung weiter sieglos.

An der Bremer Brücke reichte es für das Team von Trainer Thomas Reis gegen Drittligist VfL Osnabrück am Donnerstag nur zu einem 2:2 (1:1). Zuvor hatte Schalke auch beim österreichischen Erstligisten Rapid Wien (2:2) und bei Hajduk Split (3:4) in Kroatien nicht gewinnen können. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)