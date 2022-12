Grant übernimmt die sambische Fußball-Nationalmannschaft

Avram Grant ist neuer Trainer der sambischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 67-Jährige, der schon den FC Chelsea und die Nationalmannschaft Ghanas trainierte, unterzeichnete am Donnerstag einen Zweijahresvertrag und tritt die Nachfolge von Aljosa Asanovic an, der wegen eines Gehaltsstreits zurückgetreten war.

Sambias Verbandschef Andrew Kamanga gab sich zuversichtlich, dass Grant das südafrikanische Binnenland wieder zurück in die "Elite des afrikanischen Fußballs" führen würde.

Grant begann seine Trainerkarriere bereits 1972, in seinen 50 Jahren als Trainer kommt er nun auf insgesamt elf verschiedene Stationen. Von 2007 bis 2008 trainierte der Israeli den FC Chelsea und von 2014 bis 2017 die ghanaische Nationalmannschaft, die er 2015 ins Finale des Afrika-Cups führte. Zuletzt stand Grant vier Jahre lang in Indien bei NorthEast United FC an der Seitenlinie.