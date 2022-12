Schweinsteiger-Frau Ana Ivanovic lernt deutsch - bayerischer Akzent "ist ein Problem für mich"

Ihrem Ehemann zu Liebe eignet sich Ana Ivanovic die deutsche Sprache an. Mit dem bayrischen Akzent ihrer Schwiegereltern hat sie allerdings so ihre Problemchen.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Bastian Schweinsteiger hat bei der WM 2022 als TV-Experte an der Seite von ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek geglänzt.

Denn sowohl Sedlaczek als auch Schweinsteiger sind glücklich vergeben. So lernt Schweinis Frau Ana Ivanovic gerade fleißig Deutsch, jedoch klappt die Kommunikation mit den Schwiegereltern noch nicht so gut. Doch der Reihe nach.

Beim denkwürdigen Finale, das Argentinien nach Elfmeterschießen gegen Frankreich für sich entschied , waren beide vor Ort. Und zum Ende der Übertragung sagte der Ex-Bayern-Star einen Satz, der in den englischen Medien für helle Aufregung sorgte.

„Basti, wir sind am Ende angelangt. Das war‘s für uns. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Vielen Dank dafür“, sagte Sedlaczek, bevor die 37-Jährige für das letzte Wort an Schweinsteiger übergab. (NEWS: Alles Wichtige zur WM in Katar)