Fußball-Fahrplan nach der WM: Liverpool - City schon am Donnerstag!

Klopp mit Kampfansage an Konkurrenz

Die Weltmeisterschaft in Katar ist zu Ende. Die gute Nachricht: Nach dem berauschenden Finale müssen die Fans nicht lange auf die nächsten Kracher-Partien warten.

Die Weltmeisterschaft in Katar ist Geschichte - Angst vor einem Fußball-Entzug müssen die Fans aber nicht haben.

Ja, die Bundesliga macht erstmal noch Winterpause. Doch schon in wenigen Tagen ist trotzdem wieder hochklassige Unterhaltung geboten, wenn zum Beispiel Manchester City und der FC Liverpool im Pokal aufeinandertreffen. Und selbst an den Weihnachtsfeiertagen rollt der Ball.

Dann starten Bundesliga, LaLiga und die Ligue 1 nach der WM

Nach der WM ist vor dem Pokal

In England, Spanien und in der Türkei rollte der Ball schon zwei Tage nach dem WM-Finale wieder.

In England waren am Dienstag beim League Cup mit den Wolverhampton Wanderers, Newcastle United, dem FC Southampton und Leicester City einige Erstligisten im Einsatz.

Am Mittwoch feierte Manchester United einen 2:0-Sieg gegen den FC Burnley - im ersten Pflichtspiel nach dem Ronaldo-Abschied.

Am 22. Dezember steigt dann eines der heißesten Duelle der letzten Jahre: Jürgen Klopps Liverpool trifft auf Pep Guardiolas Manchester City.

In der spanischen Copa del Rey haben Barcelona und Real Madrid derweil am 3. Spieltag noch Pause. Am Donnerstag muss Atlético Madrid beim Außenseiter Club Deportivo Arenteiro ran.