Die besten Fußballer der Geschichte mit Beckenbauer, Cruyff, Maradona, Messi, Pelé - das SPORT1-Ranking

Die besten Fußballer der Geschichte

Messi-Krönung in Katar: Argentinien ist Weltmeister!



Beckenbauer, Ronaldo, Cruyff, Maradona, Messi, Pelé - die Liste der großartigsten Fußballern ist mit wohlklingenden Namen bestückt. Doch wer ist der Beste? Das SPORT1-Ranking.

Alter schützt vor Leistung nicht - trotz seiner bereits 35 Jahre zählt Lionel Messi noch lange nicht zum alten Eisen und war einer der Superstars bei der WM in Katar.

Der Argentinier krönte sich nach einem unfassbar dramatischen WM-Finale zum Weltmeister und lieferte sich dabei einen persönlichen Showdown mit Kylian Mbappé. (NEWS: Historischer Mbappé-Wahnsinn)

Mit dem besseren Ende für La Pulga. Denn letztlich gewannen die Gauchos nach einem Elfer-Krimi ihren dritten WM-Titel. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Damit hat Messi sein Lebenswerk vollendet und den einzigen großen Titel klargemacht, der ihm in seiner beeindruckenden Karriere bislang verwehrt wurde! (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Ein Team von SPORT1-Experten hat Messis WM-Gala zum Anlass genommen, das Ranking der besten Fußballer aller Zeiten zu erstellen.

1. Lionel Messi

Knapp war es. Ganz, ganz knapp. Aber am Ende hatte in der redaktionsinternen Abstimmung doch Messi die Nase vorn - und auch die SPORT1-User sind dieser Meinung. Insgesamt sechsmal Weltfußballer des Jahres, viermal Champions-League-Sieger mit Barcelona, Rekordtorschütze in Spaniens La Liga, Copa-América-Gewinner 2021 - und jenseits dieser Erfolgsbilanz dieses gewisse Etwas, von dem er noch etwas mehr hat als alle anderen. Ein Privileg, ihm zusehen zu dürfen, wie er bei der WM einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis stellt. Nach dem dritten WM-Titel von Argentinien folgte schließlich die Krönung. Messis Legendenstatus ist damit vollendet. (NEWS: WM-Torschützenkönig steht fest)

2. Pelé

Jahrzehntelang galt er als bester Fußballer aller Zeiten, ohne Diskussion. 619 Tore in 638 Spielen für den FC Santos, drei Weltmeister-Titel mit Brasilien, diverse Ehrungen als Fußballer und Sportler des Jahrhunderts - und doch kann die heutige Generation nur erahnen, was für ein Phänomen „O Rei“ (dt.: Der König) auf dem Feld war. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Pelé wurde dreimal Weltmeister

3. Cristiano Ronaldo

Er wird protestieren, seine Fans auch, aber es kann ja am Ende nur einen geben - und Superstar Cristiano Ronaldo ist in einer engen Abstimmung auf Platz 3 gelandet. Fünf Champions-League-Titel, fünf Weltfußballer-Titel und der EM-Triumph 2016 bürgen natürlich trotzdem für eine sportlich unglaubliche Karriere-Leistung, auch wenn sein Image zuletzt ein paar Kratzer abbekommen hat. (NEWS: Ronaldo vor Wechsel in die Wüste)

4. Diego Maradona

In seiner argentinischen Heimat wird „Die Zehn“ wie ein Gott verehrt, gilt für viele als bester Fußballer des 20. Jahrhunderts und als das Mittelfeld-Genie schlechthin. Gewann 1986 mit Argentinien auch den WM-Titel, der seinem Erben Messi bis zur WM 2022 lange fehlte. Doch der „Unvollendete“ von PSG hat dieses Makel nun ausgeräumt.

Maradona nach dem WM-Triumph 1986

5. Zinédine Zidane

Eine Aura und Präsenz wie er hatten und haben nur wenige, hob das Niveau seiner Mannschaften wie von Zauberhand. 1998 und 2000 Welt- und Europameister mit Frankreich, 2002 CL-Sieger mit Real Madrid, Weltfußballer 1998, 2000 und 2003.

6. Johan Cruyff

Ohne ihn wäre der Fußball nicht das, was er heute ist, ein Revolutionär als Spieler wie später auch als Trainer. Führte Ajax Amsterdam 1971-73 dreimal auf Europas Thron, verpasste bei der WM 1974 mit den Niederlanden knapp die Krönung.

7. Franz Beckenbauer

Sorgte dafür, dass jeder Sportbegeisterte weltweit das deutsche Wort „Kaiser“ kennt. Genial-elegante Verkörperung der deutschen Fußballblüte in den Siebzigern. Dominierte mit dem FC Bayern von 1972 bis 74 Europa, mit der Nationalelf Europa und die Welt. Deutschlands Jahrhundertfußballer.

Franz Beckenbauer im WM-Finale 1974

8. Alfredo Di Stéfano

Der Argentinier ist der bis heute bewunderte Begründer des Mythos Real Madrid, legendärer Vortänzer des „weißen Balletts“, wurde mit Real Madrid 1956-60 fünfmal in Folge Europapokalsieger der Landesmeister.

9. Ronaldo

Sein Namensvetter aus Portugal sollte ihn später übertrumpfen, aber auch Ronaldo Luis Nazario de Lima gehört zu den ganz Großen: Weltfußballer der Jahre 1996, 1997 und 2002. Erlebte 2002 die Krönung, als er Brasilien mit acht Toren zum WM-Titel schoss - zum Leidwesen von Deutschland und Oliver Kahn.

10. Lothar Matthäus

Nicht nur Rekordnationalspieler, sondern auch zwei Jahrzehnte lang Deutschlands bester Spieler der Generation nach Beckenbauer. Überragende Figur beim WM-Titelgewinn 1990, inoffizieller Weltfußballer im selben Jahr, 1991 dann auch offiziell.

Lothar Matthäus feiert den WM-Triumph 1990

11. Gerd Müller

Neben Beckenbauer der zweite Garant für die goldene Ära Deutschlands und des FC Bayern in den 70er Jahren. Treffsicherster deutscher Spieler der Geschichte (398 Tore für den FC Bayern, 68 für Deutschland in 62 Spielen), 1974 WM-Finaltorschütze. Der Mittelstürmer schlechthin.

12. Ferenc Puskás

In den Fünfzigern der Anführer der ungarischen Nationalmannschaft, die damals als beste der Welt galt, bei der WM 1954 aber überraschend Deutschland den Titel überlassen musste. Unglaubliche Torquote für Budapest und Real Madrid: 513 Tore in 528 Spielen, 84 Treffer in 85 Länderspielen. Dreimal Europapokalsieger der Landesmeister mit Real.

13. Paolo Maldini

Wer an den italienischen Fußball denkt, denkt an die italienische Abwehrstärke. Wer an italienische Abwehrstärke denkt, denkt an Paolo Maldini. Fast ein Vierteljahrhundert lang die Defensiv-Autorität des AC Mailand, dem er sein Fußballer-Leben lang treu blieb. Fünfmal Champions-League-Sieger, Rekordspieler der Serie A.

13. Eusébio

Der „schwarze Panther“ aus Portugal versetzte in den Sechzigern und Siebzigern die Abwehrreihen in Angst und Schrecken: 317 Tore in 301 Spielen mit Benfica, Europapokalsieger der Landesmeister 1962, WM-Torschützenkönig 1966.

Eusébio wurde 1966 WM-Torschützenkönig

14. Xavi

Messi überstrahlte ihn mit seinen Toren, als brillanter Mittelfeld-Taktgeber aber ähnlich wichtig für den FC Barcelona - und mit Spanien im Nationalteam lange auch erfolgreicher als Messi mit Argentinien (bis zur WM 2022!). Prägende Figur der EM- und WM-Triumphe zwischen 2008 und 2012.

15. Michel Platini