NFL: Denver Broncos trauern um Super-Bowl-Helden

Die Denver Broncos trauern um einen Titel-Helden. An der Seite von Legende Peyton Manning hatte der Running Back erst vor wenigen Jahren den Titel geholt - nun starb er früh.

Hillmann hatte in zwei Super-Bowl-Teams für die Broncos gespielt, 2016 gewann er an der Seite von Legende Peyton Manning den NFL-Titel gegen die Carolina Panthers. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

„Wir sind zutiefst betrübt über den frühen Tod von Ronnie Hillman“, teilten die Broncos in einer Erklärung mit: „Er trug maßgeblich zum erfolgreichsten Vierjahreszeitraum in der Geschichte der Franchise bei. Er war Teil von zwei Super-Bowl-Teams und führte die Broncos in der Meisterschaftssaison des Super Bowl 50 im Rushing an.“