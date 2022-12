Serie A: Flavius Daniliuc schwärmt von bayern-Ikone Franck Ribéry

Flavius Daniliuc wurde unter anderem beim FC Bayern und bei Real Madrid ausgebildet. Mittlerweile spielt der Österreicher bei US Salernitana - und arbeitet dort mit Franck Ribéry zusammen.

Es war einer der emotionalsten Momente, den Ex-Bayern-Talent Flavius Daniliuc in seiner noch jungen Karriere bislang erlebte. Im Oktober 2022 verkündete Bayern-Ikone Franck Ribéry aufgrund anhaltender Knieprobleme sein Karriereende bei der US Salernitana - wo auch Daniliuc seit diesem Sommer unter Vertrag steht.

„Es war wahnsinnig emotional! Er kam mit dem Trainer, dem Sportdirektor und allen Verantwortlichen in die Kabine und hat es der ganzen Mannschaft erzählt. Franck hat geweint und ein paar von uns auch. Dann hat er jeden umarmt. Keiner von uns hatte erwartet, dass er wegen dieser Verletzung seine Karriere beenden muss. Ich hoffe, dass er bei Bayern noch ein großes Abschiedsspiel bekommt“, erklärt der 21-Jährige Innenverteidiger. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Daniliuc und Ribéry kennen sich vom FC Bayern

Daniliuc wechselte im Sommer 2022 aus Nizza nach Süditalien und ist dort seit Beginn unangefochtener Stammspieler. Mit Ribéry, der mittlerweile als Techniktrainer bei der US Salernitana fungiert, hat sich der Ex-Bayern-Spieler auf Anhieb gut verstanden:

„Er stand einst sogar bei meiner ersten Profieinheit in München auf dem Platz. Davon habe ich ihm jetzt erzählt - und sofort hatten wir einen Draht zueinander. Er ist ein unglaublich lieber, bodenständiger Mensch. Vom ersten Tag an hat er mit mir Französisch und Deutsch geredet. Vor den Spielen oder in der Halbzeit gibt er mir Tipps“, schwärmt der Österreicher vom Franzosen.