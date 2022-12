Freiburg mit Unentschieden im letzten Test des Jahres

Lukas Kübler trifft für Freiburg in der 43. Minute © FIRO/FIRO/SID

Im Spiel über vier Mal 30 Minuten trennten sich die Teams 1:1 (1:1). Donat Rrudhani (28.) brachte YB in Führung, Lukas Kübler (43.) glich aus. In seinen bisherigen beiden Testspielen der WM-Pause hatte der Sportclub den Karlsruher SC 3:2 besiegt und gegen den FC Luzern 2:2 gespielt.

Für die Freiburger Spieler war es der letzte Auftritt in diesem Jahr, der Trainingsauftakt des Teams von Trainer Christian Streich ist für den 2. Januar angesetzt. Vom 4. bis 14. Januar steht ein Trainingslager in Sotogrande/Spanien auf dem Programm, in dessen Rahmen zwei weitere Testspiele ausgetragen werden sollen. Die Gegner gab der Verein noch nicht bekannt.